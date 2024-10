VIDEO | Centrone se responsabiliza por la derrota de Xinabajul ante Municipal

HUEHUETENANGO – El entrenador analizó el resultado adverso en la casa de los rojos.

Xinabajul – Huehue perdió 4-3 contra Municipal este jueves, resultado que los huehuetecos lograron decorar luego de estar abajo por 4-0, situación de la que Pablo Centrone se hizo responsable, aunque destacó la lucha que se tuvo para recortar distancias.

“Soy responsable de la derrota, creo que me equivoqué en algo, lo vi después, me di cuenta en la cancha y por eso cayeron los cuatro goles, pero fue un partido dinámico de dos partes, con muchas oportunidades de gol, municipal tuvo precisión y luego nosotros, fue un juego de ida y vuelta, que muy pocas veces se ve en el futbol guatemalteco”, dijo el técnico.

“La actitud de los jugadores siempre fue ir para adelante, no somos un equipo que se queda atrás, somos un equipo se da combate a todos, tratamos de jugar bien y ser protagonistas, no soy de poner excusas y me hago responsable de la derrota, este equipo tiene mucho para dar”, agregó.

La X aprovechará que no jugará el fin de semana para recuperarse físicamente y se enfocará en recibir la visita de Malacateco por la undécima jornada.