Definidas las fechas y horarios entre Antigua y Alajuelense

Miami, FL – Concacaf ha confirmado los enfrentamientos y el calendario de las Semifinales y Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf 2024. Las series de ida y vuelta están programadas del 22 al 24 de octubre (partidos de ida) y del 29 al 31 de octubre (partidos de vuelta).

El último partido de los Cuartos de Final finalizó anoche en Alajuela, Costa Rica, con LD Alajuelense (CRC) uniéndose a CS Herediano (CRC), Real Estelí FC (NCA) y Antigua GFC (GUA) en las Semifinales. Además, estos cuatro clubes aseguraron su participación en la Copa de Campeones Concacaf del próximo año.



Haga clic aquí para ver la lista actualizada de clubes clasificados a la Copa de Campeones Concacaf 2025.



Los cuatro perdedores de los Cuartos de Final, Comunicaciones FC (GUA), FC Motagua (HON), CD Águila (SLV) y Deportivo Saprissa (CRC) han avanzado al Play-In de la Copa Centroamericana donde se enfrentarán por las dos plazas restantes de la Copa de Campeones 2025 para clubes centroamericanos.



Según el reglamento de la competencia, las llaves del torneo determinaron los enfrentamientos de las Semifinales y Play-In, y el club mejor clasificado en cada enfrentamiento, en función del total de puntos acumulados en la competencia, será el anfitrión de los partidos de vuelta.



Los enfrentamientos de las Semifinales y Play-In son los siguientes:



Semifinal 1: LD Alajuelense vs Antigua GFC

Semifinal 2: Real Estelí FC vs CS Herediano



Play-In 1: Comunicaciones FC vs Deportivo Saprissa

Play-In 2: CD Águila vs FC Motagua



Las Tablas de Posiciones después de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana son las siguientes:



Tabla de Posiciones Semifinales

1. LD Alajuelense (16 PTS, +6 GD)

2. Antigua GFC (12 PTS, +7 GD)

3. CS Herediano (12 PTS, +3 GD)

4. Real Estelí FC (11 PTS, +4 GD)



Tabla Posiciones Play-In

5. CD Águila (11 PTS, +8 GD)

6. Deportivo Saprissa (10 PTS, +3 GD)

7. FC Motagua (9 PTS, +3 GD)

8. Comunicaciones FC (8PTS, +0 GD)



El calendario para las Semifinales y Play-In es el siguiente (el club local aparece primero y los horarios de inicio aparecen en ET/Local):

Partidos de Ida Semifinales

Martes 22 de octubre 2024

10:00 pm (8:00 pm) Antigua GFC (GUA) vs LD Alajuelense (CRC) – Estadio Pensativo, Antigua, Guatemala

Jueves 24 de octubre 2024

10:00 pm (8:00 pm) Real Estelí FC (NCA) vs CS Herediano (CRC) – Estadio Independencia, Esteli, Nicaragua

Partidos de Vuelta Semifinales

Miércoles 30 de octubre 2024

10:15 pm (8:15 pm) LD Alajuelense (CRC) vs Antigua GFC (GUA) – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

Jueves 31 de octubre 2024

10:00 pm (8:00 pm) CS Herediano (CRC) vs Real Estelí FC (NCA) – Estadio Fello Meza, Cartago, Costa Rica

Partidos de Ida Repechaje

Martes 22 de octubre 2024

8:00 pm (6:00 pm) FC Motagua (HON) vs CD Águila (SLV) – Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, Tegucigalpa, Honduras

Miércoles 23 de octubre 2024

10:00 pm (8:00 pm) Comunicaciones FC (GUA) vs Deportivo Saprissa (CRC) – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Partidos de Vuelta Repechaje

Martes 29 de octubre 2024

10:00 pm (8:00 pm) Deportivo Saprissa (CRC) vs Comunicaciones FC (GUA) – Estadio Ricardo Saprissa, San José, Costa Rica

Miércoles 30 de octubre 2024

8:00 pm (6:00 pm) CD Águila (SLV) vs FC Motagua (HON) – Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

Luego de las Semifinales, el ganador de cada enfrentamiento avanzará a la Final, donde se coronará al segundo campeón centroamericano. La final de ida y vuelta está programada del 26 al 28 de noviembre (partido de ida) y del 3 al 5 de diciembre (partido de vuelta).



Los fanáticos podrán disfrutar de todos los partidos de las Semifinales y Play-In a través de los socios de televisión de la Confederación, incluidas FOX Sports (EE. UU.-inglés), Fox (México-español), ESPN | Star+ (Centroamérica, Caribe y Sudamérica) y las Plataformas Oficiales de Concacaf para todos los demás territorios (sujeto a restricciones territoriales).

