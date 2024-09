Para Betancourth, el empate ante Mixco sabe a derrota

EL PROGRESO – El delantero no salió del todo conforme por el punto de visitante.

Robin Betancourth analizó el empate de Guastatoya en la cancha de Mixco, el cual no le dejó muy buen sabor de boca tomando en cuenta que en los últimos minutos su equipo iba ganando 0-1, pero sobre el final los chicharroneros lograron rescatar el 1-1.

“Fue un empate difícil, nos sabe a derrota, no era lo que queríamos, fuimos a una cancha difícil, estamos teniendo un resultado a favor jugando de tu a tú, pero al final la expulsión les favoreció a ellos y con eso comenzaron a tirar pelotazos a sus delanteros que son fuertes”, dijo.

“Es una cancha pequeña que conocen bien, nosotros nos preparamos en cancha sintética, pero al final el punto no es tan malo, no perdimos que es importante, aún no hemos ganado pero sabemos que llegará ese triunfo”, agregó.

Acerca de anotación opinó: “En lo personal me he encontrado con el gol, gracias a Dios me ha puesto en el lugar indicado para anotar, es cierto que lo colectivo es importante pero en lo individual se debe cumplir”.

El conjunto Pecho Amarillo ahora se prepara para recibir la visita de Achuapa, en el que buscará su primer triunfo en el Apertura 2024.