Para Amarini Villatoro, Xelajú tuvo un partido casi perfecto vs Antigua

QUETZALTENANGO – Los chivos vencieron por un marcador abultado a los coloniales.

Xelajú MC superó 4-1 a Antigua GFC el sábado en el estadio Mario Camposeco, resultado que para Amarini Villatoro fue “casi perfecto” y que a pesar de la goleada siempre hay aspectos que se deben mejorar, en especial porque aún falta mucho en el Torneo Apertura 2024.

“Fue un partido casi perfecto, donde fuimos contundentes, tuvimos una buena lectura de juego, tapamos la salida del rival, aprovechamos los espacios que nos dejaron, ante un equipo que quedó desequilibrado y en este tipo de juegos debíamos ser verticales con el balón”, arrancó diciendo.

“No se hicieron mayores cambios, fue lectura de juego, porque el rival presionó alto y no fuimos necios de tratar de salir jugando con un contrincante que presiona, saltamos líneas, encontramos espacios por dentro y por fuera, lo único que se corrigió fue jugar un poco más por dentro, prueba de eso fue el gol de Raí Villa, el tercero”, agregó.

Acerca de lo que no le gustó opinó: “Talvez nos faltó más ambición de buscar más goles, pero realmente buscamos, se tuvieron opciones de gol, nos conformamos el 4-0, no pudimos mantener el marco en cero, perdimos dos veces el balón en la banda y terminó en un gran gol de ellos, aprovecharon que nos replegamos y no supimos llevar bien las contras”.

“Siempre hay detallitos que mejorar, puedo decir en un momento que todo estuvo perfecto, pero después de hacer el análisis se encuentran conclusiones, pero estamos tranquilos porque el campeonato es joven, faltan juegos importantes e ir paso a paso es fundamental”, finalizó.

Los chivos volvieron este lunes a los entrenamientos, para comenzar a preparar el partido del sábado contra Cobán Imperial por la novena jornada.