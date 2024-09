¡Atención Antigua! Saprissa vino sin su figura y capitán

SACATEPÉQUEZ – El equipo tico arribó con una baja sensible.

El plantel de jugadores de Saprissa vino ayer en horas de la noche a Guatemala e inmediatamente se trasladó a la ciudad colonial, donde este martes enfrentará a Antigua GFC por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2024.

Los ticos que son dirigidos por Vladimir Quesada no se guardaron nada en lo que respecta a su plantel, pero lamentablemente para sus aspiraciones reportaron una baja sensible de último momento.

Se trata la del volante argentino Mariano Torres, quien no pudo ser parte de la delegación debido a un problema muscular, por lo que se prefirió que no viajara para no arriesgarlo y que se perdiera más duelos.

“Mariano Torres presenta una dolencia muscular y está pendiente de evolución”, reportó el departamento de prensa del Monstruo Morado.

El duelo de los antigüeños y morados se disputará mañana a las 20:00 horas, en las instalaciones del estadio Pensativo de Antigua Guatemala.