Hansi Flick no se preocupa a pesar del debut con derrota del Barcelona en la Champions League

ESPAÑA – El entrenador de los culés se mostró tranquilo y confiado que su equipo se repondrá.

El FC Barcelona perdió ayer 2-1 en su visita al AS Mónica en la primera jornada de la UEFA Champions League, resultado que aunque lamentó Hansi Flick, no le preocupa porque ahora espera reponerse con un triunfo en La Liga y sabe que aún queda muchos duelos de la competición europea.

“El partido ha cambiado después de la roja a los 10 minutos haciendo variar nuestra idea y nuestra planificación. Lo hemos intentado en todo momento. Hemos defendido con pasión pero hemos cometido algunos errores”, arrancó diciendo.

“He visto muchos aspectos positivos del partido. Tuvimos ocasiones pero al final han introducido jugadores rápidos y han merecido ganar. No hemos jugado al más alto nivel ni como queremos jugar. Tenemos que aceptarlo. Seguro que cuando vuelvan otros jugadores seremos más fuertes”, añadió.

Sobre el estado de ánimo del plantel opinó: “Había decepción en el vestuario y les he dicho que ahora hay que recuperarse de cara al domingo. La Liga es importante y debemos seguir sumando. Tenemos que analizar el partido y hablar con los jugadores para ver qué no hemos hecho bien. No será fácil pero hay que recuperar energías”.

“Somos suficientemente fuertes para hacer una buena Champions. Quedan siete partidos y conseguiremos nuestros objetivos”, finalizó.