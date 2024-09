VIDEO | Willy Olivera asegura que Comunicaciones pagó caras sus distracciones

GUATEMALA – El técnico de los albos lamentó las fallas que tuvieron sus jugadores.

Comunicaciones perdió ayer 1-2 versus Xinabajul – Huehue resultado con el que perdió el invicto en el Torneo Apertura 2024 y que Willy Olivera lamentó porque se tuvieron distracciones tal como sucedió en la Copa Centroamericana hace unos días.

“No fue una buena semana para nosotros, los resultados no nos acompañaron, pero el equipo no lo hizo mal en los dos juegos, en el futbol a veces hay que contar con suerte y no la contamos, también no hay que cometer distracciones, las cometimos y las pagamos caro”, dijo.

“Nos hacen dos goles a mitad de semana a balón parado, ahora Xinabajul también nos los hace al primer palo, pero hay que trabajar para ir corrigiendo”, agregó.

“Todo es trabajo, no perder la confianza, porque todo lo que estaba haciendo bien el equipo no se va a perder en una semana, ha habido muchas cosas positivas”, finalizó.