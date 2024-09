Tena considera justo el empate ante Uruguay

ESTADOS UNIDOS – El técnico analizó el resultado versus los charrúas..

Luis Fernando Tena catalogó de justo el empate de la Selección de Guatemala ante Uruguay, resultado que lamentó porque deseaba darle un triunfo a la afición que llegó al estadio, pero también aseguró que este juego le sirvió para sacar conclusiones y ver los nuevos elementos.

“Fue un empate justo, el dominio fue alterno, al inicio fueron mejores ellos, luego emparejamos en especial en el segundo tiempo, nuestros cambios entraron bien, los jugadores tuvieron buena actitud en un juego intenso que nos sirvió para hacer observaciones y sacar conclusiones”, dijo.

“Hay gente joven que viene empujando, como lo hicieron Olger y el Kuki Lemus, Pedro Altán no es tan joven pero viene a buen nivel, Cardoza que ahora juega en Grecia y se ha visto su evolución, hay muchos en Guatemala que vienen subiendo”, agregó.

Acerca de la presencia del público en el Chase Stadium opinó: “Es maravilloso el apoyo que nos da nuestra afición en Estados Unidos, a Miami hemos venido más veces y desde la Copa Oro ha sido extraordinario, pro lo que nos da pesar no ganar aunque sea un amistoso por respeto a la gente, porque vibran en cada partido, no me esperaba esta pasión de los guatemaltecos”.

La azul y blanco retornará hoy al país para continuar su preparación en el Centro de Alto Rendimiento para el partido del jueves ante Martinica, por la primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf.