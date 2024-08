VIDEO | Matta: Tuvimos errores puntuales contra Municipal

JUTIAPA. Alexis Matta analizó la derrota contra el cuadro Escarlata.

Deportivo Achuapa tuvo su primera derrota del campeonato al perder por 3-0 ante Municipal, y Alexis Matta, uno de los jugadores que llegó para este campeonato a reforzar al plantel, analizó el resultado.

El futbolista dejó claro que por errores puntuales dejaron ir los tres puntos, en el que agregó que a equipos como Municipal no se les puede regalar ningún balón ya que no perdonan frente a la portería.

«Fue un resultado que no nos esperabamos, sabemos que a Municipal no le podemos dar alguna oportunidad porque no te perdona. Perdimos por errores puntuales que nos costó el partido», comentó.

Ahora Deportivo Achuapa ahora enfrentará a Marquense el próximo domingo en el estadio Winston Pineda Gudiel, en donde buscará su primer truinfo como local en el Apertura 2024.