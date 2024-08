Aparicio mostró su molestia tras ser sancionado

QUETZALTENANGO – El volante de los chivos se perderá un juego.

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolvió con suspender por un partido a Jorge Aparicio, pro lo que no estará en el compromiso del próximo sábado de Xelajú MC ante Municipal, algo que el futbolista asegura no entender.

Aparicio vio la tarjeta roja en el último duelo versus Malacateco, esto luego que el árbitro Ignacio Fuentes asegurara que lo insultó y esto provocó que el OD tomara medidas disciplinarias.

“No entendí su decisión, yo le fui a decir que el tiro de Chuc era tiro de esquina, no lo insulté, no le falté el respeto, no le dije una mala palabra, no sé porque me sacó la roja, pero es algo raro por lo que ha pasado en el arbitraje guatemalteco, en ningún momento dije nada malo”, dijo el volante a los medios quetzaltecos.

El volante será baja para el entrenador Amarini Villatoro, quien lo había usado como titular indiscutible en las tres jornadas previas.