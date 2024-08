Campana se desahogó con su primer gol en Cobán Imperial

ALTA VERAPAZ – El delantero asegura que no había pasado buenos momentos.

Lucas Campana anotó el gol con el que Cobán Imperial pudo evitar la derrota contra Antigua GFC el fin de semana anterior, para el delantero argentino este tanto fue importante y en especial en lo personal en el que se sacó muchas cosas.

“Realmente es algo que tenía dentro, me desahogué, era algo mío, porque tuve una pretemporada complicada, venía arrastrando una lesión que no me dejó viajar a Estados Unidos y no disputé los demás amistosos”, dijo.

“Gracias a Dios entré el domingo, pude convertir y sobre todo ayudar al quipo, por lo que espero que este sea el inicio para ir mejorando y comenzar a dar mi granito de arena desde donde me toque”, agregó.

Campana es el delantero extranjero de los príncipes azules y se espera que pueda ser la principal referencia goleadora en el Apertura 2024.