Luis Martínez: Necesitamos acoplarnos, somos un equipo nuevo

ZACAPA. El delantero de los Gallos confía en que pronto llegarán los resultados.

El Deportivo Zacapa lleva tres partidos sin poder ganar, y por el momento solo tiene un punto el cual logró en la primera fecha contra el Deportivo Guastatoya.

Luis Martínez, uno de los jugadores de experiencia en el club, habló sobre el momento del club, en el que señaló que no están sincronizados y que necesitan acoplarse para hacer un mejor futbol.

“Está claro que necesitamos acoplarnos, pero hay que entender que somos un equipo que está empezando y toca correr todos los balones, no tenemos que jugar a ser estrellas y todos tenemos que pelear cada pelota”, dijo Luis Martínez.

En cuanto a la capitanía, Luis Martínez comentó: “Estoy intentando hacer lo mío, bajo a apoyar a mis compañeros, en la ofensiva he tratado de estar son escasos los centros y pases que me pueden dejar mano a mano. De igual manera yo asumiré mi responsabilidad cuando no se den las cosas”, finalizó.

El Deportivo Zacapa ahora enfrentará a Cobán Imperial el próximo domingo a las 18:00 horas, en el último partido de la Fecha 4.