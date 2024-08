Es uno honor portar la capitanía en los Cremas, dice López

GUATEMALA. El futbolista se mostró agradecido por la capitanía que tuvo ante Comunicaciones.

Jesús Antonio López fue uno de los jugadores que brilló con Comunicaciones el pasado sábado, cuando Comunicaciones venció al Deportivo Zacapa.

En dicho partido contra los Gallos, el mediocampista Jesús Antonio López portó el gafete de capitán, en el que también marcó un gol y dio una asistencia, “Estamos feliz por el equipo, por el esfuerzo que se hizo”.

Sobre la capitanía con Comunicaciones, dijo: “La verdad que no me lo esperaba, hay otros lideres en el equipo, pero es una gran responsabilidad, un honor y como siempre he dicho a veces las cosas no salen, pero todo depende de uno”, comentó López.

En cuanto a su gol y la asistencia, el jugador dijo: “Estoy feliz por el gol y la asistencia, pero más por el triunfo que se logró. Hemos ido de menos a más y veo al equipo cada vez mejor”, finalizó Jesús Antonio López.

Los Cremas no tendrán actividad esta semana en la Copa Centroamericana, pero estarán atentos al partido de Alajuelense vs Alianza.