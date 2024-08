¡Jugará en Europa!

La defensa nacional Briana Johnson firmó su primer contrato profesional con un equipo griego.

El conjunto se llama Kasotria y Briana comentó así su traspaso al futbol europeo: ¨Me siento emocionada de mi primer reto a nivel internacional, tuve ofertas de Sudamérica y Asia, sin embargo, la oferta que más me sedujo fue la del futbol griego, que me parece su liga va en evolución. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, amigos y entrenadores, que siempre me apoyaron¨ confirmó la zaguera guatemalteca.

Johnson, defensa central, jugó para Unifut Antigua en el torneo Centroamericano de la UNCAF ¨Copa Interclubes¨ que se realizó en el mes de julio en el estadio Cementos Progreso, donde la máquina azul obtuvo el cuarto lugar del certamen, luego de caer 3-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense por la vía de los penales (marcador final en tiempo regular 1-1).