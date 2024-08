García Arias lamentó el arbitraje en el David Cordón Hichos

EL PROGRESO – El entrenador salió contento con el resultado, pero no con el trabajo de los referís.

Adrián García Arias dirigió su primer partido oficial al mando de Zacapa y lo hizo con un empate sin goles en su visita a Guastatoya. El entrenador se mostró satisfecho por el resultado y el rendimiento de su grupo, pero se mostró crítico por el trabajo que tuvo el equipo arbitral encabezado por Enrique De La Rosa.

“La realidad es que Guastatoya es un buen equipo, con historia, nosotros sabíamos que íbamos a conocernos más y crecer, pero lamentablemente el arbitraje fue pésimo, no pedí que me ayudaran o me favorecieran, pero hay que decir que fue malo para los dos equipos”, comenzó diciendo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“El arbitraje fue pésimo para ambos, eso puede descomponer un juego, porque los jugadores se enfadan, a nosotros nos marcaron un penal y nos amonestan, luego un chico de ellos también fue expulsado tras esa jugada, nosotros fuimos a jugar bien, pero hubo cosas que afectaron”, agregó.

Acerca del resultado analizó: «Fuimos a hacer un buen juego en Guastatoya, hicimos un trabajo ordenado y conseguimos un resultado que queríamos, lo buscamos y lo conseguimos, siempre es importante sumar”.

“Me quedo tranquilo con lo que se vio en el campo, pero aún hay mucho margen para mejorar, todos se entregaron, los que entraron jugaron bien, la directiva está comprometida, no sé hasta donde nos alcanzará pero vamos a competir”, finalizó.