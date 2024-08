Erick Rivera espera ganarse un puesto en Mixco

GUATEMALA – El delantero es una de las opciones en ataque del subcampeón nacional.

Erick Rivera fue uno de los refuerzos de Mixco para el Torneo Apertura 2024 y el sábado ante Municipal tuvo la oportunidad de debutar al disputar los últimos cuatro minutos. El delantero se mostró feliz por tener participación, pero dejó claro que trabajará para tener más regularidad.

“Fue un partido enredado, peleado para ambos, nos faltó ese último paso de definir, pero es el inicio de un torneo, lo importante era no perder y en lo personal estoy feliz por sumar minutos, aunque fueron pocos”, dijo.

“Me estoy acoplando al campo, uno como nuevo a veces cuesta adaptarse, pero me he sentido bien, solo unos días me costó, pero luego me acostumbré al pique de la pelota y los cambios de ritmo”, agregó.

Acerca de sus aspiraciones en el campeonato comentó: “Mixco dejó una vara alta en el torneo pasado, hay que volver a repetirlo, pero solo se debe cambiar siendo campeón y en lo personal debo trabajar para sumar minutos, hacer goles, hay compañeros con calidad y es buena esta competencia”.

Rivera viene procedente de Comunicaciones donde no tuvo regularidad y esto lo obligó a buscar otro destino, siendo los chicharroneros quienes confiaron en él.