Se despide del Campeón Nacional

GUATEMALA – El volante confirmó su salida de los rojos.

Marco Domínguez dio a conocer que no continuará en las filas de Municipal para el Torneo Apertura 2024, siendo así el primer futbolista que no seguirá en el equipo tras el título conseguido en el Clausura.

Domínguez confirmó que no seguirá vestido de rojo en sus diferentes perfiles oficiales, en el que se mostró agradecido por la etapa vivida en la institución, firmando que se va orgulloso y con la cabeza en alto.

“Hoy me despido de este club que me ha dado tantas alegrías, gracias infinitas a Dios por esta oportunidad que me dio de representar este escudo que amo tanto, gracias directivos, gracias, compañeros, gracias cuerpo técnico por creer en mí…”

“Esto no es un adiós es un hasta pronto, gracias afición es increíble estar en el estadio y sentir su amor por el club. Se que me voy con la cabeza arriba porque di todo por este club desde el día 1, siempre sudé la camisola y defendí estos colores con mucho esfuerzo, coraje y pasión de eso estoy seguro”

El centrocampista estuvo una temporada en los escarlatas con los que disputó 31 partidos, sumó 2,100 minutos y no anotó.