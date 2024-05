Pineda: Viví momentos especiales con Guastatoya

EL PROGRESO. El defensor llevará al Deportivo Guastatoya en su corazón.

Wilson Pineda se convirtió en una baja para el equipo Pecho Amarillo, y ahora lo jugará para Comunicaciones en su segunda etapa con los Cremas en su carrera como jugador profesional.

Sin embargo, el defensor quedó agradecido con la institución Pecho Amarilla, y comentó: “Tengo un enorme agradecimiento al club deportivo Guastatoya por los momentos especiales que vivimos juntos durante esta trayectoria de mi carrera, no tengo palabras para expresar tanto agradecimiento. Me llevo muchas cosas lindas y me siento orgulloso de formar parte de la historia de Guastatoya”.

En cuanto a su vinculación con los Albos, Pineda dijo: “Hoy he decidido tomar otro reto para vivir una nueva experiencia, confío en los planes y en los propósitos de Dios”, expresó.

El Deportivo Guastatoya lleva contratado solo lleva contratado al defensor Carlos Escobar, y al entrenador Iván Franco Sopegno que recientemente fue confirmado por el club para tomar la dirección técnica del equipo.