Xavi confía en que el Barcelona competirá en la otra temporada

ESPAÑA – El técnico de los culés habló de los problemas que tiene el club.

Xavi Hernández fue consultado sobre la situación del FC Barcelona para la siguiente temporada, esto en especial porque el Real Madrid se armará bien y en el caso de los culés la situación es complicada tomando en cuenta los problemas financieros.

«Vamos a intentar competir. El culé, el aficionado debe entender que la situación económica no tiene que ver con 25 años atrás, que el entrenador decía quiero a este, y a este. Ahora no es así. No estamos en la situación de otros clubs con mejor situación», dijo.

«Eso no significa que no compitamos o queramos luchar por los títulos. Necesitamos tiempo. Hay cosas buenas para competir», agregó.

Acerca de las aspiraciones del club opinó: «Lo explicaremos cuando tengamos la foto de la plantilla y los objetivos, primero toca planificar y ver cómo nos podemos reforzar, pero ahora toca el objetivo de mañana, el objetivo de mínimos, que es quedar segundos, por prestigio, tema económico y por jugar otro título como es la Supercopa».

Los culés están cerca de terminar una temporada donde se fueron en cero, por lo que intentarán que el otro año sea distinto, aunque su situación para contratar jugadores no es fácil debido a sus inconvenientes económicos.