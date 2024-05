Roque Caballero aclaró lo sucedido con Edgardo Fariña

GUATEMALA – El delantero respondió a las acusaciones de insultos racistas al jugador rojo.

Roque Caballero, delantero de Mixco, no tardó en dar su reacción luego del incidente que tuvo con Edgardo Fariña el sábado, en el que recibió un golpe por parte del panameño y que algunos medios comenzaron a decir que fue porque el paraguayo lanzó insultos racistas al futbolista de Municipal.

Caballero usó sus cuentas oficiales para aclarar todo y sacó a la luz las palabras que le dijo a Fariña, negando rotundamente que haya hecho insultos racistas, además de describir cómo se dio su riña dentro del terreno de juego.

“Aparte del codazo, en la expulsión, cuando yo estaba en el piso me pateo en la cabeza, eso me calentó y me levanté, le dije que porque me había pateado, luego me fui a tomar agua y cuando sentí me pegó en la cabeza, me tumbó porque fue fuerte, fue un acto de cobardía, pero toca aguantar”, dijo Caballero.

“Fue un mareo el que me dio porque me dio en la parte de atrás de la cabeza, fue un golpe cobarde de parte del patojo, espero que la Liga tome las decisiones correspondientes”, finalizó.