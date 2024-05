Neymar encabeza las bajas de Brasil para la Copa América 2024

BRASIL – La canarinha dio a conocer una convocatoria con bastantes cambios.

Dorival Júnior, entrenador de la Selección de Brasil, dio a conocer hoy el listado de 23 futbolistas que disputarán la Copa América 2024, en el que faltan nombres de varias figuras, las cuales son lideradas por Neymar.

Tal como se esperaba, el 10 no iba a estar en la competición, esto tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado y hasta el momento no ha jugado desde octubre, por lo que no se le quiso arriesgar o tenerlo sin forma en el torneo.

Otras estrellas que no estarán son Richarlison del Totthenham, quien también está entre algodones, mientras que por decisión técnica no fueron tomados en cuenta Casemiro, Antony del Manchester United y Gabriel Jesús del Arsenal.

Esta es la convocatoria de los brasileños:

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) y Bento (Athletico Paranaense).

Defensores: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Wendell (Porto) Beraldo (PSG), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Militao (Real Madrid).

Centrocampistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) y Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Edrick (Palmeiras), Martinelli (Arsena), Evanilson (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) y Vinicius (Real Madrid).