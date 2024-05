El mensaje de Yonathan Morán a los Toros

SAN MARCOS. El jugador se convirtió en el segundo jugador en dejar al cuadro de los Fronterizos.

El futbolista Yonathan Morán se convirtió en el segundo jugador en dejar las filas del Deportivo Malacateco, luego que ayer se conociera que saliera del equipo uniéndose al portero Jonathan Dávila.

“Quiero agradecer a Junta Directiva Deportivo Malacateco afición de los toros, amigos, y compañeros, por todo el apoyo que me brindaron en los 3 años que forme parte del equipo. Me voy muy agradecido porque me hicieron sentir un Malacateco más. Muchas gracias”, fue el mensaje del jugador a los Toros.

El jugador ya anunciado por la directiva de Cobán Imperial, y será uno de los refuerzos del técnico Adrián Arias para encarar la siguiente temporada de la Liga Nacional.

Estos son los movientos de los Toros hasta el momento:

Bajas:

DT. Gabriel Pereyra

PF. Juan Osorio

AT. Juan Rivera

Jonathan Dávila

Yonathan Morán