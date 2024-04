Roberto Montoya no asegura su continuidad en Guastatoya

EL PROGRESO – El entrenador sabe que no hizo un buen torneo con el equipo.

Roberto Montoya lamentó que Guastatoya no pudiera clasificar a la fase final del Torneo Clausura 2024, tarea que estaba complicada desde antes, pero a pesar de eso buscó el triunfo ante Cobán Imperial. Además, el estratega mencionó que su futuro está en el aire, a la espera de charlar con los dirigentes.

“El torneo no fue bueno para nosotros, el panorama estaba complicado, lo intentamos pero no se dio. Ahora a pensar en lo que viene, porque este campeonato fue complicado para todos”, dijo.

“Fue un mal torneo para nosotros, irregular, teníamos esperanza al final, pero esa racha que pasamos fue complicada, sino se ganan los partidos de local pasan factura y eso nos sucedió”, agregó.

Acerca de su continuidad resaltó: “El contrato termina en mayo, vence y no sé si continuaré o no, todavía no hemos hablado, pero más adelante hablaremos sobre esta situación”.

Montoya logró el subcampeonato en el Torneo Apertura 2023, pero en el Clausura 2024 sumó una racha de dos meses sin ganar y esto no le permitió meterse en los primeros ocho de la tabla.