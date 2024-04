Luis Enrique: Estamos convencidos que le vamos a dar vuelta a la serie

ESPAÑA – El entrenador del PSG confía en que su plantel podrá hacer historia.

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación previo a la visita del París Saint Germain al Barcelona, en el que se mostró convencido que su equipo podrá remontar el marcador en contra de 2-3 y así poder clasificar a las semifinales.

«Este segundo partido es diferente porque hemos tenido el tiempo necesario para analizar e intentar mejorar el rendimiento. La ida fue un partido muy disputado por las dos partes. Merecimos mínimo el empate, pero ese 2-3 implica que debemos ir a por el partido y dar la mejor cara. Si de serie no especulamos, no existe esta palabra. Estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta», dijo.

«Estamos con muchas ganas de darle la vuelta a la eliminatoria. Queremos devolver todo el apoyo que recibimos en el Parque de los Príncipes. El PSG nunca le ha dado la vuelta a la eliminatoria, en esta ocasión será el día», añadió.

Por último, agradeció a Xavi por haberlo mencionado como su modelo a seguir junto a Luis Aragonés y Josep Guardiola: «Me has dejado estupefacto. Se lo agradezco, por supuesto, porque he compartido muchas cosas con él. Se lo agradezco, especialmente por todo lo compartido cuando fue capitán y yo entrenador. Me ayudó y se mostró de forma espectacular. Muy bonito, me voy a emocionar y todo».

El PSG perdió 2-3 en la ida de local en el Parque de los Príncipes, por lo que hoy en el estadio Olímpico de Montjuic debe ganar por dos tantos de diferencia para avanzar.