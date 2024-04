Adrián García sobre Mario Escobar: Es muy prepotente

ALTA VERAPAZ – El entrenador mostró su enojo con el trabajo del silbante.

Adrián García Arias no escondió su molestia por el arbitraje del partido de Cobán en su visita a Mixco, el cual tuvo al mundialista Mario Escobar. El estratega azul aseguró que el trabajo del referí fue malo y no solo por lo hecho en el campo, sino por su actitud la cual calificó de prepotente.

“Veníamos por la victoria, pero nos anularon un gol clarísimo, claro que revisamos a menos que ellos hayan visto otra cosa. El arbitraje fue pésimo, a pesar de que es árbitro FIFA, no se le puede decir nada, es muy prepotente y debe prepararse más , porque eso no ayuda al futbol de Guatemala.

“Yo reconozco que jodo a mis jugadores, les digo que no se tiren, que no hagan trampa, porque hay mucho tramposo. Es por eso que cuando los futbolistas van a jugar a otro lado les cuesta, en las selecciones importantes no lloran, no se tiran y acá cualquier cosa es un espectáculo, eso también perjudica a los árbitros”, agregó.

Y el entrenador cobanero continuó con su crítica: “Mis jugadores han mostrado respeto, les he dicho que se calmen con los arbitrajes y con el trabajo del sábado se comportaron, porque tengo varios son temperamentales y prefiero que a mi me ataquen y ellos jueguen”.

“Al final son cosas que se van jugando, pero me voy tranquilo con las ganas que se tuvieron para triunfar, tuvimos un gol anulado que hubiera cambiado la historia, no nos fuimos a encerrar, fuimos mejores, pero repito aún queda un partido más”, finalizó.

García Arias se molestó por el gol anulado a Diego Casas, que a su punto de vista fue legítimo, así como otras decisiones de Mario Escobar y su forma de manejar el partido.