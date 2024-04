García: Seremos un rival complicado en la fase final

ALTA VERAPAZ – El técnico de los cobaneros ya palpita la etapa definitoria del campeonato.

Cobán Imperial ha tenido un buen Torneo Clausura 2024 y está a un paso de asegurar su presencia en la Fase Final. Su entrenador Adrián García Arias ya se ve en la lucha por el título, esto gracias a lo que ha hecho, así como la confianza que han demostrado sus jugadores y armonía con el cuerpo técnico.

“Vamos a ser un rival complicado en la fase final, todo se ha hecho por la manera de hablar con el jugador es fortaleciendo lo mental. Muchos dicen que deben que rendir porque son profesionales, pero también son personas, me involucro mucho en la mejora del deportista”, dijo.

“Ellos saben que yo me preocupo por ellos, no solo en la cancha, también afuera, tenemos esa comunicación, yo les hablo con la verdad, ellos saben que si así es dan lo máximo. Lo que yo doy, también recibo y si yo realmente trabajo con entrega y profesionalismo, no espero menos de ellos y así ha sido”, agregó.

Los príncipes azules cerraron hoy su preparación para el partido contra Antigua GFC de mañana, en el que intentarán acercarse a la cima