Guardiola: El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡Nueve días!

El técnico expresó su molestia por el calendario que tiene el Manchester City.

Pep Guardiola no ocultó su molestia por el pesado calendario del Manchester City, en el que tendrá que enfrentar a Aston Villa y Crystal Palace antes de medirse al Real Madrid por los Cuartos de Final por la Champions League.

«¡Jugamos contra el Aston Villa, luego contra el Crystal Palace el sábado, a las 12:30 y después vamos a Madrid el martes. El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡nueve días! Jugaron este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha, pero no hay posibilidad”, comentó Guardiola.

Este es el calendario del Manchester City previo al primer partido ante el Real Madrid:

Manchester City vs Aston Villa / miércoles 3 de abril

Crystal Palace vs Manchester City / Sábado 6 de abril

Real Madrid vs Manchester City / Martes 9 de abril

Lo complicado para los Cityzens es que también están en la pelea por la punta de la Premier League, por lo que deben de jugar con sus principales jugadores si quieren continuar con opciones de ganar la Liga en Inglaterra.