Vinicius: Cada vez tengo menos voluntad de jugar

ESPAÑA – El delantero habló del problema de racismo por el que vive.

Vinicius Júnior habló hoy en conferencia de prensa previo al partido amistoso que tendrán Brasil y España en el estadio Santiago Bernabéu. El jugador de la Canarinha fue preguntado sobre el problema de racismo y los diferentes insultos que vive en el país español, provocando que este se derrumbara y llegara a las lagrimas para dar su versión.

«Se hable de lo que se quiera hablar en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años y es un progreso natural… Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas. Llevo mucho tiempo viendo esto y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando», dijo.

“La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hacen. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo», agregó.

Tras no aguantar y llorar en la conferencia de prensa añadió: «Nunca he pensado en irme de La Liga porque si no les daría a los racistas lo que ellos quieren. Voy a seguir en el mejor club del mundo, marcando muchos goles para que me sigan viendo. Los racistas son minoría. Como soy un jugador atrevido, que juega en el Madrid y ganamos muchos títulos… es muy complicado. Voy a seguir porque el presidente me apoya, el club me apoya y voy a seguir para ganar muchas cosas”.

«Con cada denuncia me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo. He pedido ayuda a UEFA, FIFA, Conmebol, CBF… que son grupos grandes y pueden luchar contra eso. El problema que existe en España es que el racismo no es delito», finalizó.

Vinicius y el Real Madrid han hecho denuncias en las últimas semanas por insultos recibidos en contra del jugador, algunos se hicieron virales como los que se dieron fuera del estadio del Barcelona y Atlético de Madrid.