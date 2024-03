Roque Caballero no quiso opinar del trabajo del árbitro

GUATEMALA – El delantero evitó hablar de su expulsión en el partido del sábado.

Deportivo Mixco ganó 2-0 a Xinabajul el sábado, resultado con el que sigue en la parte alta de la tabla, pero no le fue bien del todo, porque sufrió la expulsión de dos jugadores, siendo uno de ellos Roque Caballero que aunque estaba molesto, no quiso opinar sobre la decisión del árbitro.

“La verdad es que no me gusta hablar del árbitro, no quiero meterme con ellos, porque sin hacer nada el campeonato pasado me suspendieron cuatro jornadas, casi me suspenden seis meses, ahora mejor que saquen las conclusiones después de lo sucedido el sábado”, dijo.

Acerca del resultado opinó: “Fue importante sumar un triunfo más en casa, para seguir arriba en la tabla y estamos contentos con eso, pero fue fundamental seguir con esta racha”.

“Aspiramos a luchar por el título, es lo que uno como futbolista quiere, uno no piensa en lo del descenso, todo inicia por el campeonato y pensamos en eso, gracias a Dios nos está yendo bien, solo nos falta mejorar de visita”, finalizó.