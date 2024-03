García Arias: Vamos a dejar que Mixco sea líder esta semana

ALTA VERAPAZ – El técnico de los cobaneros habló tras perder la cima el fin de semana.

Cobán Imperial dejó el primer lugar de la tabla luego de varias jornadas, tras empatar sin goles en su visita a Xelajú MC y en combinación del triunfo de Mixco ante Municipal, pero a pesar de eso, el técnico Adrián García Arias se mantiene tranquilo y se mostró confiado de volver al liderato.

“Vamos a dejar que Mixco sea líder una semana, porque ese lugar nos pertenece, no lo digo por ser agrandado, pero hemos trabajado para eso. Hay que ser ambiciosos, pero con toda la humildad y nos toca recuperar el lugar que nos merecemos”, dijo.

Acerca del momento de su club analizó: “Ya tengo tiempo en el futbol de Guatemala, estoy acá gracias a Achuapa, por lo que hice allá, por los jugadores, por lo que me apoyaron en el club. Ahora estoy en Cobán, donde aspiro a otras cosas, donde hay otro material y herramientas, eso también hace mejorar la mentalidad de uno”.

“El grupo ahora ya no se aventura a lo loco, se ha tratado de tener bases sólidas, hoy tenemos argumento, maneras, formas, lo necesario y ha reencontrado esa mentalidad, ya lo he dicho antes que este es el 80% que salió campeón hace años y me gusta la actitud que se está mostrando”, finalizó.

Los príncipes azules volverán a la actividad el domingo 10 de marzo, cuando a las 11:00 horas reciba la visita de Xinabajul-Huehue.