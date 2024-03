VIDEO | El presidente de la Fedefut confirma campamento en Europa para la Selección Nacional

GUATEMALA – Los chapines lograron el objetivo de estar en la lucha por el pase al mundial.

Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Futbol de Guatemala, dio a conocer su felicidad por la clasificación de la Selección Sub-20 al Campeonato de Concacaf, por lo que ya ha conseguido organizar dos campamentos, unos en Turquía y otro México.

“Lo decía que aún nos falta todavía, no tuvimos que haber jugado esta ronda, hubo selecciones que no jugaron el clasificatorio y no fueron a la Copa del Mundo, así como México, no sé de donde sacaron esto y tuvimos que aprovecharlo”, dijo Paiz.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Esto sirvió para el mundo que no es casualidad, que hay trabajo, proceso de verdad, estamos trabajándolo, estamos ya con tres años y este es el resultado”, agregó.

Acerca de la preparación comentó: “Tenemos un campamento en Turquía, vamos a jugar contra selecciones de Europa y Conmebol en abril, luego en mayo antes del premundial, tendremos otro en México, ya están armados y previstos, ya solo es que el entrenador afine su lista”.

“Por el momento, no se buscarán más jugadores, hay unos que están recuperándose de lesiones y con ellos se tendrá, esto es un proceso de tres años, ya se han buscado los suficientes y creo que el entrenador se basará en eso”, finalizó.