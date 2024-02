Las noticias no son buenas

GUATEMALA. El técnico de los Rojos habló sobre la situación de José Carlos Martínez.

Municipal continúa con los entrenamientos de cara a su partido contra Antigua GFC, y lo hizo como de costumbre en el estadio Manuel Felipe Carrera. Hoy se conoció por parte del entrenador Sebastián Bini, que el delantero Rojo José Carlos Martínez sigue sin poder avanzar satisfactoriamente de su lesión.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

El técnico tenía grandes esperanzas de que su lesión pudiera ser de nada más un mes, sin embargo, el hueso todavía no ha pegado en su totalidad, por lo que el tiempo para volver a las canchas se extenderá.

«Ha sido difícil que no la teniamos planeada tanto nosotros com los médicos, ha tardado en cicatrizar y se ha tardado más de lo normal, y teníamos pensado que esté para Zacapa pero no podrá ser», explicó el entrenador Sebastián Bini.

Por ahora el entrenador no ha querido dar una fecha exacta para su regreso, pero indicó que puede ser para el final del campeonato. «Que trabaje y espere el momento que va ser casi a final del torneo. José Carlos Martínez significa mucho para la institución», finalizó.