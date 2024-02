OPINIÓN | Humillados

Se consumó la eliminación de Comunicaciones de la Copa de Campeones, siendo desafortunado que haya tenido que irse por la puerta de atrás, humillado, con un costal de siete goles y la imagen de un futbol paupérrimo.

Desde que los Cremas fueron emparejados con los Regiomontanos se sabía que no tenían ninguna posibilidad de superar esta serie, pero había esperanza en que, con un buen plan, corriendo y luchando podían salir de la cancha con la frente alta.

Pero no fue así, y el tema ya lo he tratado infinidad de veces, porque en los últimos años se han gastado decenas de miles de dólares en traer jugadores de todos lados, pero no han invertido un centavo en un buen entrenador, dándole vuelta a los mismos personajes que están acomodados y esperando que su súper plantilla les alcance para ganar por sí misma algunos títulos domésticos.

Sin embargo, a la par de esto no hay que perder de vista que muchas veces quien se echó el equipo al hombro fue José Manuel Contreras, pero a sus 38 años ya no se le pueden exigir grandes cosas, lo que obliga a que para la próxima temporada hagan cambios importantes en el plantel y tengan un verdadero técnico, sin conexión con el triunvirato actual.

