Jean Márquez hace el llamado a mantener la humildad

GUATEMALA –

Deportivo Mixco sumó su tercer triunfo consecutivo del Torneo Clausura 2024 al vencer a Zacapa, resultado que lo mantiene en la parte alta de la tabla y lejos de la zona del descenso. Pero Jean Márquez hizo el llamado a mantener la humildad, porque todavía no se ha conseguido nada.

“Estamos contentos por el resultado, era la prioridad, hemos venido con una seguidilla de buenos partidos, pero estamos conscientes que no hemos ganado nada, hay que seguir con humildad y esto es lo que nos ha ayudado”, dijo el capitán del equipo.

“Venimos haciendo las cosas bien en todas las líneas, en defensiva y ofensiva estamos trabajando bien, hemos controlado eso, recibimos un gol el viernes, pero son cosas que pasan. Es importante hacernos fuertes de atrás para adelante, pero es importante seguir mejorando”, agregó.

Por otra parte, Márquez también habló de los dos goles que lleva en el torneo: “Con respecto a la anotación, al igual que los compañeros tenemos el objetivo de ayudar, gracias a Dios se me dio anotar y sirvió para lograr los tres puntos, para conseguir esa línea”.

“Contento porque a veces se logra aportar con goles, me siento feliz, siempre he estado a gusto en Mixco, no siempre han sido buenos momentos, pero la armonía siempre ha sido buena, con buenos grupos y en lo personal espero seguir aportando al equipo, pero lo más importante son los puntos”, finalizó.

Los mixqueños hora jugarán de visitantes, cuando el miércoles enfrenten a Antigua en el estadio Pensativo en el inicio de la séptima jornada.