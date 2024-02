Para Amarini Villatoro, Xelajú no tiene margen de error

QUETZALTENANGO – El técnico de los chivos espera sumar otro resultado positivo.

Xelajú MC enfrentará hoy a Deportivo Malacateco por la sexta jornada del Torneo Clausura. Amarini Villatoro indicó que su equipo está obligado a ganar por estar de local y que no tiene margen de error, así como señalar los aspectos que debe mejorar su grupo de jugadores.

“Malacateco es un rival complicado, difícil, que juega bien con la pelota y trataremos de hacer un buen partido. Estaremos en casa y no hay margen de error, sabemos que hay que ganar para seguir sumando puntos en la tabla.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Acerca de la presión que tiene el grupo comentó: “Tenemos jugadores con recorrido, no puede ser pretexto esta situación, hemos estado en peores momentos, debemos asumir la responsabilidad, todos, yo también me equivoqué al darle confianza a jugadores que no andan en buen momento, eso es mi papel, yo también debo de ver bien quien tiene personalidad para este tipo de partidos”.

“Nos falta contundencia, manejar mejor la pelota, nos estorbamos un poco en el manejo del balón, hay que tener paciencia. Con las transiciones también falta, buscar espacios, hemos fallado situaciones de tres contra dos defensas, hicimos centros cuando se pudieron tomar mejores elecciones y eso pesa en el resultado, tenemos que estar más tranquilos”, agregó.

Los quetzaltecos recibirán hoy a las 20:00 horas la visita de los toros, en el que tendrán la tarea de sumar para alejarse de la zona del descenso y también para celebrar su 82 aniversario.