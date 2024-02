El presidente de Xinabajul da detalles sobre la deuda que se tiene con el plantel

HUEHUETENANGO – La X no la está pasando bien en lo deportivo y tampoco a nivel financiero.

Luis Castillo, presidente de Xinabajul – Huehue, ofreció una conferencia de prensa, para confirmar los detalles sobre la deuda que se tiene con el plantel de jugadores y cuerpo técnico, asegurando que en gran medida es por la mala gestión de la anterior Junta Directiva que era liderada por Inmer De León y que ahora se están viendo las consecuencias.

“Queremos informar como la actual junta directiva recibimos el club en noviembre del año pasado, se nos pintó todo bonito, pero no teníamos información concreta del club hasta enero. Tomamos el reto del club, queremos hacer las cosas de la mejor manera, pero hay situaciones con las que cuesta”, dijo.

“Quiero informar que, de noviembre para esta fecha, no hemos recibido un patrocinio, hemos cancelado desde que estamos acá dos cuotas y media a algunos jugadores, a otros tres y a unos menos, desde que ingresamos hemos pagado deudas atrasadas”, agregó.

Sobre la deuda con la que se recibió el club comentó: “No tengo problemas con los antiguos dirigentes, el equipo es de ellos, nosotros solo somos la directiva y yo el presidente, que intentamos rescatar esto, pero solos no podemos, hay situaciones que se han dado que hemos callado”.

“Al equipo se le deben dos meses y medio, a unos jugadores se les deben hasta cuatro meses, eso que ya recibieron deudas anteriores, incluso unos reclaman pagos del Clausura 2023, la planilla es casi de 850 mil quetzales, también se han pagado rentas de apartamentos, vuelos de los nuevos extranjeros, rescisiones de contrato y seguimos invirtiendo, por lo que no es justo que no hayamos recibido patrocinios, solo las taquillas”, finalizó.

Castillo afirmó que todos los patrocinadores que se tienen no han cumplido con los pagos y los pocos que sí, han depositado en la antigua cuenta, la cual los antiguos dirigentes no han querido brindar el acceso, por lo que el dinero no ha tenido el destinatario correcto.