El PSG cumple, mientras el Bayern Múnich tropezó en Italia

FRANCIA – Los parisinos lograron superar su partido, pero los teutones siguen sufriendo.

El segundo día de los juegos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League se desarrolló hoy, donde el Paris Saint Germain logró cumplir en su respectivo partido, pero en el caso del Bayern Múnich confirmó que no está en un buen momento.

El PSG venció 2-0 a la Real Sociedad, pero no la tuvo fácil, porque hasta el minuto 58 los vascos fueron mejores e incluso estuvieron cerca de la anotación, pero los tantos del Kylian Mbappé y Bradley Barcola sentenciaron el duelo.

Por otra parte, el Múnich visitó a la Lazio en el estadio Olímpico de Roma, victoria que fue para los italianos con un tanto de penal de Ciro Immobile que confirma que la actualidad de los bávaros no es la mejor.

Los otros juegos de ida de los octavos de final se jugarán la otra semana con los cruces del: PSV vs Borussia Dortmund, Inter de Milán vs Atlético de Madrid, Porto vs Arsenal y Napoli vs Barcelona.