Xavi: Los errores defensivos nos matan

ESPAÑA – El técnico analizó el nuevo tropiezo que tuvieron los culés en el campeonato.

El Barcelona empató ayer de local 3-3 ante Granada, resultado que lo aleja en sus posibilidades de pelear por La Liga. Xavi Hernández se mostró molesto por esta situación y en especial porque se sigan cometiendo errores en defensa, que han costado encajar goles y por ende dejar ir puntos importantes.

“Hemos cometido errores que no nos podemos permitir y que nos vuelven a pasar factura, regalando goles en defensa. No podemos fallar más. El día del Villarreal fallamos cuando lo teníamos ganado y hoy otra vez hemos regalado goles y ocasiones cuando no había peligro. Los errores defensivos nos matan y marcan la temporada”, dijo.

“Teníamos que ir a por el partido desde el primer minuto, hoy no era fácil a nivel de juego, saltaban los centrales a nuestros interiores. Llevábamos dos partidos buenos, defendiendo muy bien, hemos trabajado aspectos defensivos esta semana, pero otra vez ha pasado y las sensaciones no han sido buenas”, agregó.

Acerca del rival de este domingo opinó: “Hay que felicitar al Granada y a Medina por el planteamiento, muy inteligente, muy intenso, nos ha llevado a duelos individuales por todo el campo en ocasiones. Con todo, hemos tenido momentos para hacer el 2-0, pero el Granada ha hecho un buen trabajo y nosotros hoy no teníamos velocidad arriba, por desgracia. El equipo tuvo actitud y ganas, pero regalamos muchas cosas”.

“Llevamos siete puntos de nueve desde que comuniqué mi decisión (de salir del club), creo que es un buen bagaje, creamos ocasiones, pero cometemos errores”, finalizó.

Los blaugranas ahora se enfocarán en su siguiente partido, cuando el sábado visite la cancha del Celta.