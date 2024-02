Diego Casas agradece la ayuda de sus compañeros para hacer goles

ALTA VERAPAZ – El delantero sudamericano es el actual máximo artillero del certamen.

Diego Casas está siendo una de las piezas fundamentales para que Cobán Imperial sea el líder del Torneo Clausura 2024. El uruguayo actualmente suma cinco tantos en las cuatro jornadas disputadas y a su punto de vista esto lo ha logrado gracias al trabajo en equipo.

“Estoy feliz, obviamente con el trabajo que se hace, uno como delantero quiere convertir siempre, ayudar al equipo y darle alegría a la gente. Es algo que se estaba esperando y es muy alegre”, dijo.

“El delantero sabe que vive del gol, por mi personalidad no es justo a veces, pero uno trata de poner su grano de arena en la cancha en otras cosas, sacrificarse, pero en gran medida es el gol y cuando no llega uno debe de estar tranquilo, saber que las rachas pueden llegar”, agregó.

Sobre sumar cinco tantos en el campeonato opinó: “Estoy agradecido con el cuerpo técnico y mis compañeros, porque yo solo no puedo hacer los goles, es un trabajo de equipo y gracias a Dios se están dando las cosas”.

Por último, envió un mensaje a la afición: “Contento porque me han tratado bien desde el principio, siempre me han apoyado y brindado sus buenos deseos, estoy agradecido con la gente que me brinda su cariño cuando me ve”.

Los Príncipes Azules suman once tantos a favor de los cuales cinco los ha hecho Casas. Este fin de semana buscará mantener su buena racha en la visita a Xinabajul por la quinta fecha.