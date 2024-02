Sopegno: Tengo fe de conseguir un buen resultado

GUATEMALA – El técnico de los cremas analizó el choque ante los regios.

Iván Franco Sopegno charló ante los medios de comunicación antes del partido de Comunicaciones versus Monterrey, en el que se mostró tranquilo y manifestó que confía poder tener un buen resultado, debido a la calidad que hay en su plantel.

“Nosotros estamos contentos por la posibilidad que tenemos de jugar ante Monterrey, sabemos lo que significa. Hemos trabajado bien y estamos con mucho ánimo para poder medirnos, tener la posibilidad de ganar”, dijo Sopegno.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“La lectura es la que hacemos siempre, tenemos conocimiento de ellos, así como ellos de nosotros, hemos visto varios partidos, el tipo de futbol de su técnico. Esto se juega con virtudes y defectos, nosotros tenemos muchas virtudes, jóvenes talentosos y con ganas de mostrarse, tengo fe de conseguir un buen resultado”, agregó.

Sobre su regreso a dirigir en una competición internacional opinó: “Es una linda experiencia, no me agarra como la primera vez, ya tengo cierta experiencia, con años de dirigir, pero no quita que todos los juegos son distintos. Agarré a un equipo que ya ganó cosas a nivel internacional, con plantel trabajado, creemos que podemos aportar algo más de todo lo bueno que venían haciendo”.

“Tengo confianza porque tengo un equipo maduro, tiene ganas de jugar, me siento respaldado por el cuerpo técnico que estuvo con Willy, los que se unieron conmigo. Creo que en lo que queda de la temporada haremos cosas importantes”, finalizó.

Los cremas cerraron su preparación en la mañana, luego se concentraron en un hotel de la zona 10 capitalina para el compromiso de este martes ante los regios.