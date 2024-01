Se confirma los días en los que Guatemala jugará en la Eliminatoria Mundialista

ESTADOS UNIDOS – Los chapines ya saben las fechas en las que tendrá actividad.

Concacaf dio a conocer de manera oficial el calendario de la primera y segunda ronda de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo del 2026 y dodne Guatemala intentará meterse a la lucha por el pase.

La azul y blanco quedó emparejada en el Grupo E de la competición junto a Jamaica, República Dominicana, Dominica y el ganador de la serie de Islas Vírgenes Británicas vs Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Estos serán las fechas de los juegos de la bicolor:

Miércoles 5 de junio del 2024

Guatemala vs Dominica

Sábado 8 de junio del 2024

Islas Vírgenes Británicas vs Islas Vírgenes de los Estados Unidos vs Guatemala

Viernes 6 de junio del 2025

Guatemala vs República Dominicana

Martes 10 de junio del 2025

Jamaica vs Guatemala

Cabe recordar que en esta ronda se jugarán dos encuentros de local y dos de visitante, los dos primeros lugares estarán avanzando a la tercera ronda y en la que se buscarán los tres pases directos al mundial o dos al repechaje.

Así quedaron todos los partidos de la segunda fase:

Miércoles 5 de junio 2024

(A) Antigua y Barbuda vs Bermuda

(B) Trinidad y Tobago vs Granada

(C) Curazao vs Barbados

(D) Nicaragua vs Montserrat

(E) Guatemala vs Dominica

(F) Surinam vs San Vicente y las Granadinas



Jueves 6 de junio 2024

(A) Honduras vs Cuba

(B) Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves

(C) Haití vs Santa Lucía

(D) Panamá vs Guyana

(E) Jamaica vs República Dominicana

(F) El Salvador vs Puerto Rico



Sábado 8 de junio 2024

(A) Islas Caimán vs Antigua y Barbuda

(B) Bahamas vs Trinidad y Tobago

(C) Aruba vs Curazao

(D) Belice vs Nicaragua

(E) Ganador Eliminatoria 2 vs Guatemala

(F) Ganador Eliminatoria 1 vs Surinam



Domingo 9 de junio 2024

(A) Bermuda vs Honduras

(B) Granada vs Costa Rica

(C) Barbados vs Haití

(D) Montserrat vs Panamá

(E) Dominica vs Jamaica

(F) San Vicente y las Granadinas vs El Salvador



Martes 11 de junio 2024

(A) Cuba vs Islas Caimán

(B) San Cristóbal y Nieves vs Bahamas

(C) Santa Lucía vs Aruba

(D) Guyana vs Belice

(E) Republica Dominicana vs Ganador Eliminatoria 2

(F) Puerto Rico vs Ganador Eliminatoria 1



Miércoles 4 de junio 2025

(A) Bermuda vs Islas Caimán

(B) Granada vs Bahamas

(C) Barbados vs Aruba

(D) Montserrat vs Belice

(E) Dominica vs Ganador Eliminatoria 2

(F) San Vicente y las Granadinas vs Ganador Eliminatoria 1



Viernes 6 de junio 2025

(A) Antigua y Barbuda vs Cuba

(B) Trinidad y Tobago vs San Cristóbal y Nieves

(C) Curazao vs Santa Lucía

(D) Nicaragua vs Guyana

(E) Guatemala vs República Dominicana

(F) Surinam vs Puerto Rico



Sábado 7 de junio 2025

(A) Islas Caimán vs Honduras

(B) Bahamas vs Costa Rica

(C) Aruba vs Haití

(D) Belice vs Panamá

(E) Ganador Eliminatoria 2 vs Jamaica

(F) Ganador Eliminatoria 1 vs El Salvador



Martes 10 de junio 2025

(A) Cuba vs Bermuda

(A) Honduras vs Antigua y Barbuda

(B) San Cristobal y Nieves vs Granada

(B) Costa Rica vs Trinidad y Tobago

(C) Santa Lucía vs Barbados

(C) Haití vs Curazao

(D) Guyana vs Montserrat

(D) Panamá vs Nicaragua

(E) Republica Dominicana vs Dominica

(E) Jamaica vs Guatemala

(F) Puerto Rico vs San Vicente y las Granadinas

(F) El Salvador vs Surinam