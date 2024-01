Amarini Villatoro opina que errores puntuales han afectado a Xelajú

QUETZALTENANGO – El técnico habló de la derrota ante los cremas y del momento que vive su equipo.

Amarini Villatoro no escondió que Xelajú MC no ha tenido un buen inicio en el Torneo Clausura 2024 y el cual se confirmó tras la derrota de 0-1 ante Comunicaciones del sábado. El técnico aceptó que los errores han afectado en sus dos primeros juegos y que no basta con tener buenos lapsos, porque se necesita sumar para avanzar en la tabla.

“Dejar puntos en casa pesa, estamos obligados a sumar en los próximos partidos que nos tocan. Es un mal inicio, independientemente que hemos dejado sensaciones, pero el torneo es corto y no basta con eso, hay que sumar y en estos dos juegos han habido errores puntuales que nos han afectado y también no ser claros del medio para adelante”, dijo.

Sobre la derrota ante los cremas opinó: “Enfrentamos a un rival que sabemos a lo que juega, es directo, perdimos la primera y segunda pelota. Es un equipo con jugadores rápidos del medio para adelante, nos ganaron los duelos individuales, caímos en su juego. Nos vimos mejor cuando intentamos tocar la pelota, pero no hemos tenido la convicción de tres cuartos para adelante, ni en la finalización, el contrincante aprovechó un error cuando mejor jugábamos”

“Nos costó controlar las diagonales de los centros delanteros, quedamos lejos de las jugadas, no hubo comunicación entre los defensas y los medios. El juego directo, la pelota larga a los delanteros de ellos, así juega Comunicaciones, pero reconozco que da resultados y nosotros no estuvimos fuertes”, finalizó.

Los quetzaltecos están cerca de caer a la zona del descenso, el jueves volverá a la actividad y tendrá un duelo directo ante Xinabajul.