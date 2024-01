Listas provisionales confirmadas para la Copa Oro Concacaf W 2024

ESTADOS UNIDOS – Prelims están programados para el 17 de febrero, Fase de Grupos comienza el 20 de febrero y la Final se jugará el 10 de marzo en el Snapdragon Stadium en San Diego.

Las 15 selecciones nacionales que participarán en la Copa Oro Concacaf W 2024 han presentado sus listas provisionales antes del inicio de la competencia el 17 de febrero.



La edición inaugural de la nueva competencia de selecciones nacionales femeninas insignia de la región se jugará entre el 17 de febrero y el 10 de marzo 2024, en cuatro estadios de tres áreas metropolitanas de los Estados Unidos e incluirá la participación de las mejores selecciones nacionales femeninas de Concacaf y la CONMEBOL, y algunas de las mejores jugadoras del mundo.

Las listas han sido seleccionadas y enviadas por cada una de las selecciones nacionales y se publicaron como tal. Para ser elegible para jugar en la Copa Oro W 2024, todas las jugadoras están sujetas y deben cumplir completamente con los criterios estipulados en las regulaciones aplicables de elegibilidad para jugadoras de la FIFA.

Copa Oro Concacaf W 2024 iniciará con los Prelims, que se jugarán en el Dignity Health Sports Park Track and Field Stadium el 17 de febrero. Después de los enfrentamientos de eliminación directa, el ganador en cada enfrentamiento avanzará a la Fase de Grupos.



Los enfrentamientos para la Fase Preliminar (Prelims) fueron determinados con base en el Ranking Femenino de Concacaf de diciembre 2023 y son los siguientes (el equipo mejor clasificado vs el equipo peor clasificado):



Enfrentamiento 1: Haití (1) vs Puerto Rico (6)

Enfrentamiento 2: El Salvador (2) vs Guatemala (5)

Enfrentamiento 3: Guyana (3) vs República Dominicana (4)



12 selecciones nacionales jugarán la Fase de Grupos del 20 al 29 de febrero, en el Dignity Health Sports Park (Grupo A), Snapdragon Stadium (Grupo B) y Shell Energy Stadium (Grupo C). Los ganadores de grupo, los segundos lugares y los dos mejores terceros lugares avanzarán a los Cuartos de Final del torneo.



En el sorteo de la competencia, las 12 selecciones nacionales femeninas participantes en la Fase de Grupos del torneo fueron divididas en tres grupos de cuatro de la siguiente manera:



Grupo A: Estados Unidos, México, Argentina y Ganador Prelims 3

Grupo B: Brasil, Panamá, Colombia y Ganador Prelims 1

Grupo C: Canadá, Costa Rica, Paraguay y Ganador Prelims 2



La Fase de Eliminación Directa comenzará con los Cuartos de Final en el BMO Stadium el 2 y 3 de marzo, seguido de las Semifinales y la Final en el Snapdragon Stadium el 6 y 10 de marzo, respectivamente.