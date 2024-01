Jürgen Klopp se despide del Liverpool

INGLATERRA – El técnico sorprendió con la noticia de su salida.

El futbol europeo fue sacudido la mañana de hoy con la noticia que el técnico alemán Jürgen Klopp dejará al Liverpool de Inglaterra, terminando así una etapa exitosa y en la que ha logrado afianzarse como uno de los mejores del mundo.

Klopp dio a conocer por medio de un mensaje en la página de los reds que dejará su cargo porque se quedó sin energía, por lo que solamente seguirá en lo que resta de esta temporada y en la que espera despedirse con títulos.

Además, el estratega mencionó que no volvería a dirigir en Inglaterra que no sea el Liverpool, por lo que su futuro parece estar lejos de tierras británicas, pero primero se tomará un descanso mínimo de un año.

«Necesito encontrar un nuevo propósito. Si me preguntas si volveré a hacer de entrenador otra vez, ahora te diría que no. Pero no sé cómo me sentiré porque nunca he estado en esta situación”, dijo.

“Sé que no puedo estar quieto, pero necesito encontrar algo más que hacer. No entrenaré ningún club o país al menos por un año. No puedo hacerlo y no quiero. Eso es todo”, finalizó.

Jürgen Klopp se despide de los reds tras ganar una Premier League, una Champions League, la FA Cup, una Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.