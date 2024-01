Cristiano Ronaldo: El Balón de Oro y The Best están perdiendo credibilidad

PORTUGAL – El astro luso dio una fuerte crítica a los organizadores de los premios individuales.

Cristiano Ronaldo fue entrevistado por Récord de Portugal, en el que habló de varios temas, pero al momento de ser consultado por el premio el Balón de Oro y premio The Best de Lionel Messi no se guardó nada y lanzó una fuerte crítica a los organizadores.

“Ya estoy acostumbrado, sé cómo funcionan esos organismos, no vi la entrega The Best, pienso de una manera que estos premios están perdiendo credibilidad”, afirmó.

“No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios. Son hechos, son números y los números no engañan”, finalizó.

CR7 salió de los focos de los premios individuales desde su ida al Al Nassr de Arabia Saudita, algo que no sucedió con Messi que a pesar de estar en Inter Miami fue recientemente galardonado.

Ronaldo terminó el 2023 como el máximo goleador a nivel mundial, pero no le alcanzó para ser tomado en cuenta como uno de los candidatos.