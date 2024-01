Ancelotti asegura que no fue fácil ganarle al Barcelona a pesar de la goleada

ARABIA SAUDITA – El estratega de los merengues dio los puntos positivos de su equipo ante los blaugranas.

Carlo Ancelotti analizó la victoria de 4-1 del Real Madrid ante el Barcelona, que le dio el título de la Supercopa de España, pero a pesar de la goleada, para el técnico el partido no fue fácil porque hasta antes del cuarto gol todo estaba parejo.

“Hemos ganado con mérito. Hemos empezado muy bien, hemos aprovechado la línea alta, hemos encontrado a Vinicius en un momento extraordinario. A partir de ahí el Barcelona ha tenido el balón, nos ha costado recuperarlo, hasta el 4-1 el partido estaba abierto”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“En la segunda parte el equipo estuvo bastante bien. Ha sido un partido muy completo. Somos peligrosos por la movilidad delante. No tenemos posición fija, esto no permite al rival fijar la marca, Bellingham se mueve, Vinicius se mueve, Rodrygo se mueve. Es la movilidad delante lo que no puede seguir el rival. Nos hemos adelantado muy pronto”, agregó.

Acerca del resultado opinó: “Hasta el 4-1 ha sido un partido abierto, nosotros manejamos más la contra, ellos manejaban más el balón, nos ha costado recuperarlo, si creemos que ha sido un partido fácil nos equivocamos”.

“Tengo una ayuda importante de mi cuerpo técnico y de los jugadores. Creo que estoy en una nube, teniendo en cuenta que de la nube se puede bajar”, finalizó.

Ancelotti sumó su undécimo título al mando del Real Madrid, igualando lo conseguido por Zinedine Zidane y así se convirtió en el segundo más ganador de la historia del club.