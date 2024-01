CRÓNICA | Guatemala inició el 2024 con derrota

ESTADOS UNIDOS – El combinado chapín dejó dudas en su primer juego del año.

La Selección de Guatemala cayó 0-1 ante su similar de Islandia en un partido amistoso que se disputó hoy en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos y con el que se comenzó la actividad del 2024.

Los primeros minutos del encuentro fueron para la azul y blanco, que tomaron la posesión del balón y trataron de tomar la iniciativa, aunque esto se fue diluyendo poco a poco ante la falta de espacios en la defensa rival.

Los europeos por su parte comenzaron mesurados, con líneas atrasadas y apostando por los contragolpes, luego tomaron el balón y aunque no provocaron mayor peligro, su principal arma fue el juego aéreo pero sin lograr el objetivo.

El equipo chapín fue el que más trató de tener la pelota, pero tal como ha sucedido en los últimos partidos, no hubo una idea clara para abrir espacios y por ende no se logró un tiro directo al marco, el más claro fue no desviado de Alejandro Galindo.

Por su parte, los islandeses estuvieron cerca de la anotación al minuto 37, cuando Brynjolfur se fue solo al marco, pero no pudo ganarle el mano a mano a Nicholas Hagen.

La segunda parte continuó sin tener ritmo, con bastantes faltas que le quitaban ritmo, en lo que respecta a los chapines siguieron teniendo problemas para tomar la pelota y fueron más los europeos.

Islandia se mostró más ofensivo y Arnor Traustason estuvo cerca del gol con un tiro-centro que fue bien rechazado por Nicholas Hagen.

La azul y blanco comenzó a mejorar al minuto 60, con un centro de Oscar Santis que apenas no remató José Martínez y luego Esteban García tuvo el primero pero cabeceó muy desviado.

Cuando Guatemala iniciaba a mostrar una mejor versión encajó el gol, cuando una desatención atrás dejó un espacio por la banda de la derecha, que provocó un centro hacía Snaer Porvaldsson que sin marcó sacó un zurdazo para vencer a Nicholas Hagen.

Sobre el final, el combinado nacional se fue al ataque para encontrar por lo menos el empate, primero con un tiro de José Morales que se fue alto, luego Esteban García y Cristian Jiménez se toparon con el portero.

Y en la última jugada, en un tiro de esquina la pelota le quedó a Cristian Jiménez, Esteban García, Elmer Cardoza y José Morales que sacaron sus respectivos tiros, pero la defensa rival prácticamente sacó el esférico de la línea.

Guatemala dejó dudas en su primer juego del 2024, hubo pocos momentos de buen futbol y de llegadas al marco contrario, ante una selección de Islandia que jugó sin sus figuras y que en momentos se mostró mesurada.