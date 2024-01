El presidente del PSG aclaró por qué no homenajeó a Lionel Messi tras ganar el Mundial

FRANCIA – El dirigente mostró su enfado tras las declaraciones del futbolistas y no dudó en responderle.

Lionel Messi declaró hace unos meses que lamentó que el París Saint Germain no lo homenajeó tras ganar la Copa del Mundo con Argentina en Catar 2022, tal como sucedió con sus compañeros en sus respectivos clubes, algo que no sentó bien en el equipo francés y es por eso que su presidente Nasser Al-Khelaïfi respondió.

El dirigente del PSG charló en una entrevista con RMC Sport y se le consultó por las declaraciones de la Pulga, algo que indicó que le molestó y aclaró la razón de que no existiera un reconocimiento público.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

«Le tengo un gran respeto, pero no está bien que alguien hable mal del Paris Saint-Germain después de su salida. Eso no es el respeto. No lo homenajeamos porque la final había sido contra Francia», aseguró.

“No es un mal chico, pero eso no me gusta. Es algo que vale para todos: hablamos de un lugar cuando estamos ahí, no cuando nos vamos. Ese no es nuestro estilo”, agregó.

Aunque luego lo defendió y comprendió que no fue fácil su etapa en Francia tras estar varios años en España: ““En el Barcelona se hacía todo por él. El club, la dirección, el entrenador, los jugadores… Todo era para Messi. Acá no es lo mismo: había otros jugadores como Kylian Mbappé y Neymar”.

Messi salió del club francés hace unos meses para fichar por Inter Miami de la MLS, manifestando en varias ocasiones que su estadía en el PSG no fue fácil.