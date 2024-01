Luis Enrique aclara el tema de Mbappé

FRANCIA. El técnico del PSG habló sobre el tema del francés que nuevamente vuelve a ser el tema principal en cada rueda de prensa.

Kylian Mbappé vuelve a ser el centro de atención en el PSG, ya que desde el 1 de enero el jugador es libre de negociar con cualquier equipo que pretenda adquirir sus servicios.

Recientemente el técnico español, Luis Enrique, fue consultado sobre la situación del francés para saber si renovará con el conjunto parisino, o si el destino llevará al atacante a España con el Real Madrid.

«Lo gestionaré como lo he hecho siempre. No es algo que dependa de mí. No soy la persona que deba responder a esa pregunta», comentó Luis Enrique.

Por ahora el que siempre está interesado en llevarse a la estrella francesa es el Real Madrid, aunque el Liverpool también levanta la mano para adquirir los servicios de Kylian Mbappé.