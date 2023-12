Julio Leiva: No vengo a aguantar borrachos, ni vagos

SAN PEDRO – El entrenador dejó clara su postura tras llegar a los shecanos.

Julio Aris Leiva, más conocido como El Loco, fue presentado como nuevo entrenador de San Pedro de la Primera División y al ser entrevistado por los medios locales, dejó claro que no tolerará faltas a la disciplina.

“Yo no vengo a aguantar borrachos, vagos o personas que anden chamusqueando. Acá se respeta mi trabajo, cuidé mi nombre como jugador y como técnico también lo trato de cuidar, ya se los dije a ellos”, dijo Leiva.

“Acá entrenaremos a las 7:00 horas, a las 7:01 se cierra el portón, el que no entre a tiempo se queda fuera, igual si vienen con ojos rojos u olor a licor. Para más calle de lo que viví de jugador no me van a engañar, si alguien dice que su mamá está enferma, me va a tener que traer un título de médico, conmigo no hay permisos, se apoyará al futbolista, pero uno tiene que entender cómo es cada uno”, agregó.

Sobre sus expectativas comentó: “Acá solo vengo a ser un obrero más, ponerme a disposición del equipo y de los medios de comunicación. Vamos a tratar de darle oportunidad a los jóvenes, ellos deben trabajar como equipo grande, hay que marcar una identidad”.

“La base del éxito es la disciplina, es fundamental, dentro y fuera de la cancha. No me gusta el jugador que se saca dos o tres jugadores, tienen que tener metas claras y no extender la mano solo para cobrar, sino con un logro lo puede hacer porque esto es un trabajo”, finalizó.

Leiva llega a los gallos con el objetivo de ponerlos en el protagonismo, tomando en cuenta que el Apertura 2023 lo terminaron en la séptima posición, sin opciones de estar en la fase final.